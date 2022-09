Nantes / PSG : les compositions officielles

Le PSG aura un double objectif ce samedi soir en Ligue 1. En effet lors du déplacement sur la pelouse du FC Nantes d’Antoine Kombouaré, les champions de France en titre devront retrouver leur place de leader, après la victoire de l’OM face à l’AJ Auxerre (2-0). De plus, les hommes de Christophe Galtier auront pour mission de se préparer au mieux avant le premier match de Ligue des champions contre la Juventus mardi prochain. Et pour cette rencontre face au FCN, le coach du PSG a décidé d’effectuer un turn-over.

Dans les buts, Gigio Donnarumma enchaîne. Il sera protégé par une défense à trois composée de Presnel Kimpembe, Marquinhos et Danilo Pereira. Les rôles de pistons seront occupés par Achraf Hakimi à droite et Juan Bernat à gauche. Le double pivot du milieu de terrain est formé par Vitinha et Marco Verratti. Enfin, les trois attaquants, Lionel Messi, Kylian Mbappé et Pablo Sarabia, s’occuperont de l’animation offensive. Sergio Ramos et Neymar Jr débutent sur le banc.

Feuille de match FC Nantes / PSG

6e journée de Ligue 1 – Stade : La Beaujoire – Diffuseur : Canal Plus Foot 360 – Arbitre : Pierre Gaillouste – Assistants : Steven Torregrossa et Valentin Evrard – Quatrième arbitre : Aurélien Petit – Vidéo : Bruno Coué et Ruddy Buquet