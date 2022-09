Leader du championnat (13 pts) à égalité avec de points avec l’Olympique de Marseille et le RC Lens, le PSG voudra poursuivre sa série d’invincibilité en championnat ce week-end. En effet, les hommes de Christophe Galtier auront pour objectif de rapporter les trois points de leur déplacement sur la pelouse du FC Nantes, à l’occasion de la 6e journée de Ligue 1 (samedi à 21h sur Canal Plus Sport 360). Et à la veille de cette rencontre, l’entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré, a évoqué ce match face aux Rouge & Bleu en conférence de presse d’avant-match. Extraits choisis.

Comment se prépare-t-on pour affronter le PSG ?

« La première chose, c’est d’y croire. Si vous ne croyez pas que c’est possible, il ne faut pas se mettre face à eux et il ne faut pas jouer. Il faut toujours y croire. Même quand vous êtes menés au score, s’il n’y a qu’un but d’écart, il faut y croire jusqu’au bout, comme ça ça vous donne de la force et de l’énergie. Il faut croire que c’est possible et faisable. C’est vrai que le début de saison du PSG est incroyable. Après trois matches, ils avaient marqué 17 buts. Aujourd’hui, après cinq matches, ils sont à 21 buts. Ils ont joué trois matches à l’extérieur avec 15 buts inscrits, ça fait une moyenne de 5 buts par match à l’extérieur. C’est une équipe du PSG impressionnante, redoutable comme jamais on ne l’avait vu dans ce début de championnat. Bravo à Christophe Galtier et son staff, ils font du super boulot. Quand tu arrives dans un club en tant qu’entraîneur, tu ne peux pas rêver d’un meilleur départ. J’espère que demain, ça va être un peu plus compliqué pour eux. »

Ce qui a changé dans l’équipe du PSG par rapport à la saison dernière

« J’allais dire l’état d’esprit et la mentalité. On parle de comportement et d’attitude qu’ils ont sur le terrain. On voit que c’est enfin une équipe. Ils jouent les uns pour les autres et ils prennent du plaisir à jouer ensemble. Qui dit jouer ensemble, dit aussi défendre ensemble et surtout attaquer. Ça donne ce spectacle qu’on peut voir. »

Le match nul obtenu par Monaco à Paris (1-1), une source d’inspiration ?

« Oui, on peut s’appuyer dessus mais après est-ce qu’on a les mêmes joueurs que Monaco, je ne crois pas. C’était un match au Parc des Princes, là cette fois-ci le PSG se déplace chez nous. Tous les matches sont différents et le contexte est différent. Lors du déplacement à Toulouse, ils ont été un peu chahutés mais ils ont quand même gagné 3-0 avec un grand Maxime Dupé dans les buts. »

S’inspirer de la dernière victoire face au PSG à la Beaujoire (3-1) ?

« Aujourd’hui, c’est une autre équipe du PSG. Il y a la Coupe du monde dans pas longtemps donc ils sont motivés. C’est une équipe qui impressionne. Après, on ne va pas aller à la Beaujoire en victime, surtout pas. On a envie de montrer un autre visage que celui qu’on a montré dans le Trophée des Champions (0-4), même si le PSG de cette époque a déjà pas mal changé. Je trouve qu’ils sont encore plus forts. C’était intéressant de voir après le Trophée des Champions comment ils allaient se comporter en championnat. Et ils font mieux que ce qu’ils ont montré là-bas. On s’attend à un match très compliqué demain. Dans quels domaines sont-ils plus forts ? Maintenant, il y a les automatismes qui se créent dans cette équipe avec ce nouveau schéma et la présence de Vitinha qui est aussi très importante. Et surtout un collectif qui est bien huilé. Il y a surtout une mentalité qu’on n’avait pas vu dans une équipe du PSG depuis très longtemps. Avant, c’était sous l’ère Laurent Blanc (2013-2016), donc ça remonte un peu. »

Les éléments qui donnent espoir pour ce match

« Nous, on a une revanche à prendre par rapport à cette finale au Trophée des Champions. D’abord sur nous-mêmes parce que même si le PSG a fait un grand match, nous on n’a pas fait le match qu’on attendait (…) Si on compare à notre victoire 3-1 contre eux, nos statistiques athlétiques étaient énormes par rapport au Trophée des Champions. Comme je l’ai dit, on est allé là-bas en touristes. C’est pour ça qu’on n’était pas contents. On a déjà une revanche à prendre sur nous-mêmes. Je pense que demain, on va montrer un autre visage. Mais après on sait toujours que quand le PSG joue à son niveau, c’est très compliqué pour n’importe quel adversaire dans le championnat de France. »

Faut-il jouer avec un bloc bas face au PSG ?

« Contre cette équipe du PSG, si vous êtes bas ils vous posent quand même des problèmes parce qu’ils ont la capacité à faire des différences dans les petits espaces, à garder le ballon, à combiner et puis surtout à être précis et efficace. Quand vous êtes haut, il y a des joueurs de vitesse et de contre avec Kylian Mbappé, Neymar et surtout les couloirs avec Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Le danger vient de partout et quelle que soit la position du bloc, c’est compliqué. Moi, je veux surtout qu’on soit présent dans les duels et de contrôler les joueurs sans ballon. Et puis une très très grande concentration pour pouvoir bien lire le jeu de l’adversaire (…) Il ne faut pas avoir une pression qui nous tétanise et nous bloque. Il faut jouer le match. Demain, il faudra être capable de jouer un grand match de foot. »

L’approche du match

« On a envie de faire un grand match, mais de faire attention quand même. On respecte cet adversaire, on n’a pas peur mais on ne sait jamais. On a vu Lille en prendre 7. Donc si Lille, qui était champion de France, en prend 7, donc tu fais attention. T’es plein d’humilité quand tu joues ce genre de matches-là. Et puis après dans notre petite tête, on pense toujours qu’il y a une possibilité et un coup à jouer, mais il faudra que les planètes soient bien alignées comme l’année dernière. »