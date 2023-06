Naples a fixé le prix de Victor Osimhen, pisté par le PSG

Cet été, le PSG aura l’intention de s’offrir un numéro 9 de métier. Des noms ont été avancés, dont celui de Victor Osimhen. Son club, Naples a fixé le prix pour son attaquant.

Cet été, le PSG compte se renforcer à plusieurs postes, dont celui d’avant-centre. La saison dernière, le club de la capitale avait un manque à ce poste précis. Il n’avait qu’Hugo Ekitike, encore jeune au haut niveau sur ce poste. Depuis plusieurs semaines, les noms de Randal Kolo Muani, Harry Kane et Victor Osimhen ont été avancés. Ces derniers jours, la piste la plus chaude semblait être celle menant à l’international anglais, les premiers contacts avec son entourage auraient démarré. Pour les deux autres, les demandes XXL de l’Eintracht Francfort et Naples semblaient avoir refroidi les ardeurs parisiennes.

Le PSG ne veut plus rentrer dans la surenchère

Ce mercredi soir, le Parisien fait un point sur ce dossier. Auteur d’une très belle saison sous le maillot du Napoli, avec 31 buts et 5 passes décisives en 39 matches, il attise les convoitises des plus grands clubs d’Europe. Le Bayern Munich, Chelsea, Manchester United et le PSG s’intéressent à lui. « Si le nom de Harry Kane circule régulièrement du côté de Paris, Luis Campos est très attiré par le profil de Victor Osimhen qu’il a connu à Lille« , avance le quotidien francilien. Pour recruter l’international nigérian, il faudra sortir le chéquier. Selon les informations du Parisien, Aurelio De Laurentiis demanderait pas moins de 180 millions d’euros. « Difficile, dans ces conditions, d’imaginer le PSG accéder à cette demande délirante du Napoli. » Depuis le mercato estival 2022, les dirigeants parisiens ne veulent pas entrer dans la surenchère. « Même s’ils disposent d’une enveloppe plus fournie que l’an passé, les dirigeants parisiens n’investiront pas une telle somme sur le seul Osimhen« , conclut le quotidien francilien.