Nasser al-Khelaïfi a présidé sa première réunion de l’ECA

Après le psychodrame de la Super League, Andrea Agnelli avait quitté son poste de président de l’Association des Clubs Européens (ECA). Le dirigeant de la Juventus Turin avait alors laissé sa place au président du PSG, Nasser al-Khelaïfi. Ce mardi, le président parisien a dirigé sa première réunion du conseil d’administration de l’ECA à Munich. C’était également la première en présentiel depuis mars 2020. Une réunion à laquelle a participé le président de l’UEFA, Aleksander Čeferin. Nasser al-Khelaïfi a évoqué la présence du patron de l’UEFA. “Avec le même intérêt commun de promouvoir et de protéger le football européen, l’ECA et l’UEFA marchent main dans la main, plus fortes que jamais.“