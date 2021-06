Le PSG s’intéresse bien à Raphaël Varane (MD/Mirror)

Le PSG a déjà animé le mercato – qui a ouvert ses portes le 9 juin – avec la signature de Georgino Wijnaldum et l’arrivée certaine de Gianluigi Donnarumma. La priorité des Rouge & Bleu est désormais de recruter un latéral droit. Mais le PSG observe aussi le marché pour se renforcer en vue de ses objectifs de la saison à venir. Et dans cette optique, les dirigeants parisiens viseraient Raphaël Varane. Encore sous contrat jusqu’en juin 2022, le défenseur central aurait refusé une offre de prolongation de contrat. Comme rapporté ce matin, l’international français souhaiterait quitter le club madrilène après dix ans. Cet après-midi, Mundo Deportivo et The Mirror indiquent que Varane aurait refusé une offre de Manchester United. MD qui affirme même que ce serait désormais le PSG qui serait devant dans ce dossier.