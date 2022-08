Leandro Paredes, même s’il s’entraîne avec ses coéquipiers et est entré en jeu lors des quatre matches avec notamment une magnifique passe décisive pour Lionel Messi contre Clermont, est un des joueurs qui était placé sur la liste des partants. Depuis plusieurs semaines, son nom est associé à la Juventus Turin. Dans un premier temps réticent à quitter le PSG, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2024, il a finalement accepté son sort et s’est mis d’accord avec la Vieille Dame depuis plusieurs jours. Ne manquait plus que l’accord entre les deux clubs.

Un prêt avec obligation d’achat

Selon les informations de l’Equipe, le PSG et la Juventus, qui se retrouveront en phase de poules de la Ligue des Champions, sont quasiment d’accord sur le principe d’un prêt avec option d’achat obligatoire pour le milieu de terrain. Cette obligation d’achat devrait s’élever à 15 millions d’euros. « S’il reste quelques détails, encore, à régler, l’officialisation du départ de l’Argentin semble désormais imminente« , conclut le quotidien sportif. De son côté, Marc Mechenoua, journaliste Goal, confirme que le PSG et la Juventus ont trouvé un accord pour le prêt de Leandro Paredes. Les derniers détails devraient être réglés dans les prochaines heures. « Option d’achat autour de 15 millions d’euros« , conclut le journaliste. Gaston Edul, journaliste argentin pour Tyc Sports est affirmatif, Leandro Paredes est un joueur de la Juventus Turin. Un accord a été trouvé entre le PSG et la Juventus.

Comme révélé par @romeoagresti, la Juventus et le PSG ont trouvé un accord pour le prêt de Leandro Paredes. Les derniers détails devraient être réglés dans les prochaines heures. Option d’achat autour de 15 millions d’euros. #mercato @GoalFrance https://t.co/CMVR4AKNDB — Marc Mechenoua (@LeMechenoua) August 25, 2022