Depuis l’arrivée officielle de Christophe Galtier sur le banc du PSG, la hiérarchie des gardiens a été clairement établie. En effet, c’est désormais Gianluigi Donnarumma qui protègera les cages Rouge & Bleu en tant que titulaire. Ce qui engendre pour Keylor Navas, une relégation officielle au rang de gardien numéro deux, et donc un temps de jeu considérablement réduit. En plein mercato estival, cette situation mène le portier costaricain à une réflexion sur son avenir sous les cieux parisiens. Cette hiérarchie a été confirmée cet après-midi en conférence de presse par Christophe Galtier et l’ancien madrilène pourrait donc changer d’air.

Le PSG et Navas étaient pourtant partis pour… poursuivre leur collaboration

Comme l’explique Le Parisien sur son site internet, la question d’un départ de Keylor Navas il y a quelques semaines de cela « ne se posait presque pas ». Le PSG et le joueur souhaitaient même poursuivre leur collaboration. Christophe Galtier a confirmé lors du point presse de ce jeudi que le portier avait des « sollicitations » depuis quelques jours et Naples souhaiterait se le faire prêter.

Cette piste a été confirmée par le vice-président du club napolitain, Edoardo De Laurentiis qui a déclaré au média Teletica : « Nous recherchons un gardien et un attaquant et nous discutons avec de nombreux clubs : de Chelsea au PSG, de Barcelone au Real Madrid… Tout le monde sait à quel point Keylor Navas est un grand gardien, qui a beaucoup gagné dans sa carrière. Nous avons Meret et Sirigu en ce moment, ce sont nos gardiens. Nous verrons ce qui se passera mais nous voulons compléter l’équipe avec d’autres recrues. »