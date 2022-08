Dans ce mercato estival 2022, le Paris Saint-Germain cherche à renforcer sa ligne offensive. C’est en ce sens que le club de la capitale est allé chercher l’attaquant du Stade de Reims, Hugo Ekitike. A 20 ans, ce dernier s’est engagé avec le PSG en prêt jusqu’en 2023, accompagné d’une option d’achat qui sera automatiquement levée et l’engagera jusqu’en 2027. Mais les dirigeants parisiens ne comptent pas s’arrêter là puisque Christophe a annoncé en conférence de presse que les Rouge & Bleu étaient sur la piste d’un attaquant et celui-ci pourrait être Marcus Rashford selon L’Équipe.

Les négociations avancent positivement

Le quotidien sportif explique qu’à l’origine, le premier choix de Luis Campos était Robert Lewandowski, mais ce dernier a préféré le FC Barcelone. Les Parisiens se sont donc rabattus sur la piste menant à Marcus Rashford. Des premiers contacts ont été pris avec l’entourage de l’attaquant de Manchester United et “les discussions avancent positivement.” Le joueur était déjà suivi par l’ancienne direction sportive parisienne, ce qui a donc facilité la réflexion du joueur. En fin de contrat jusqu’en juin 2023 l’attaquant mancunien arrive à “un moment charnière de sa carrière” et le PSG lui offre un nouveau challenge. Reste à voir si ce deal est « réalisable » pour le PSG, qui espère aussi boucler l’arrivée d’un défenseur (Skriniar ou Simakan) et d’un milieu (Fabian Ruiz) comme l’écrit L’Équipe. La vente d’Arnaud Kalimuendo pour 25 millions d’euros avec bonus, devrait permettre aux dirigeants Rouge & Bleu d’accélérer sur le dossier Rashford. Pour Christophe Galtier, le profil de l’international anglais apporterait une “alternative sur le front offensif, par sa dimension athlétique et sa capacité à donner de la profondeur.”

Le joueur souhaite rejoindre le Paris Saint-Germain

Cette information a été confirmée par RMC Sport qui explique que les discussions ne font que débuter entre les différents partis. Son profil semble avoir été priorisé face à celui de Rafael Leao, également très apprécié par Luis Campos. Le spécialiste mercato, Santi Aouna, précise que le joueur souhaite rejoindre le Paris Saint-Germain. Reste à voir si l’attaquant anglais signera bel et bien dans la capitale française à 20 jours de la fin du mercato…