Navas donne des nouvelles de sa blessure

C’est une nouvelle qui en avait surpris plus d’un, du côté des supporters du PSG. Blessé à la surprise générale, Keylor Navas avait annoncé, via la fédération Costaricaine, qu’il ne pouvait pas rejoindre sa sélection pour une vive douleur au coude. Finalement, le portier s’est tout de même envolé vers l’Amérique centrale car celui-ci se sentait mieux. Arrivé sur place, le gardien parisien a donné des nouvelles de son coude touché.



« Cela fait toujours mal, je ne me sens pas à 100 %, mais ça évolue bien. Nous avons parlé avec le sélectionneur pour essayer de voir si je peux être à 100 % pour le match. Nous voulons tous participer à la Coupe du monde et nous devons faire un effort ». Je dois continuer à me rétablir ici. Ces jours-ci, je suis resté à Paris, c’était essentiellement pour cela, pour essayer d’avoir la meilleure récupération possible, les meilleurs traitements. Je pense que le coude a assez bien évolué, nous avons confiance sur le fait de pouvoir jouer.. mais ce n’est pas sûr ! »

Au vu de ses propos, Keylor Navas ne sait donc toujours pas s’il va pouvoir jouer contre l’Honduras dans les prochains jours avec sa sélection.