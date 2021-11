Bien que ce soit la trêve internationale, le PSG fait toujours parler ! Que ce soit par des affaires extra-sportives, les joueurs présents avec leur équipe nationale ou par les propos des acteurs du monde du football. Uli Hoeness a vomi sa haine envers le PSG et son argent cette semaine. Une situation plutôt pour cet homme qui a été derrière les barreaux pour un délit d’ordre… financier. Interrogé par La Chaîne L’Equipe, le journaliste Gregory Schneider attaque la figure du Bayern Munich.

« Je suis choqué sur les bords par les propos Uli Hoeness. Son argumentaire est fragile et malsain ! Déjà j’aimerais qu’on demande aux présidents de Mayence ou de Bielefeld ce qu’ils pensent des déclarations d’Hoeness. Parce que si Hoeness se sent un nain à côté de la puissance financière du PSG, je peux vous garantir que les autres clubs allemands se sentent des nains à côté du Bayern Munich. Ce club qui a toujours considéré la Bundesliga comme un réservoir où il pouvait piocher les meilleurs joueurs, c’est ce qu’il a fait pour la quasi-totalité de son effectif. Donc c’est injuste, on est toujours le petit de quelqu’un ! (…) Par ailleurs l’argent ne suffit pas tout le temps, et il le sait très bien ! Ça ne se fait pas d’un coup de baguette magique. (…) Le PSG a appris avant d’entrer dans le dernier carré de la Ligue des Champions. L’argent n’a pas tous les pouvoirs ! »