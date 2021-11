Les amoureux du football ne s’enthousiasment pas de l’arrivée de la trêve internationale mais il reste encore une semaine avant de retrouver le PSG sur les terrains de Ligue 1. Quatre Parisiens ont joué avec leur sélection ce vendredi soir que ce soit en Europe, en Afrique ou encore en Amérique du Sud.

Achraf Hakimi était titulaire avec sa sélection dans le cadre de la 5e journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2022 et le Maroc jouait contre le Soudan. Largement dominateur, les hommes de Vahid Hallilodzic se sont facilement imposés à l’extérieur (0-3) et caracolent en tête de leur poule.

En terre européenne, Gianluigi Donnarumma était aussi titulaire avec l’Italie dans un match important pour la qualification pour le Mondial. Mais les Azzuris n’ont pas réussi à ramener de Suisse la victoire et ont concédé le match nul. Le portier italien a fait peur à ses coéquipiers en étant proche d’encaisser un but gag en fin de match. Il reçoit la note de 5,5/10 par la Gazzetta Dello Sport qui explique qu’il a été « tranquille jusqu’au bout, hormis sur le but Widmer (11e), qui est imparable. Il a une interprétation moderne du rôle de gardien, en étant un véritable onzième homme dans son domaine. Sa légèreté aurait pu lui coûter en fin de match. »

Enfin à minuit l’Argentine se déplaçait en Uruguay pour assurer sa deuxième place dans ces phases de qualifications de la Coupe du Monde 2022 et s’est imposé dans un match très fermé grâce à une merveille de but de Di Maria, qui avec sa patte gauche met une frappe magnifique en plein lucarne. Le joueur a reçu la note de 6/10 (la meilleure) par le média local TYC Sports qui évoque sa belle réalisation… et puis c’est tout ! Même constat pour Cadena 3 qui lui met la même note. Enfin à noter que Léo Messi a participé aux quinze dernières minutes de la partie, « Il a essayé de combiner avec ses partenaires et de se tester avec le ballon. Il n’a montré aucune gêne », comme l’indique TYC Sports. Il devrait donc être titulaire contre l Brésil lors de la prochaine affiche de ces éliminatoires.