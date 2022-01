Navas forfait pour PSG / Brest

Ce samedi soir, coup d’envoi à partir de 21h, le PSG reçoit le Stade Brestois dans son antre du Parc des Princes à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1. Après leur nul (1-1) arraché en fin de match contre l’Olympique Lyonnais dimanche dernier, les hommes de Mauricio Pochettino auront certainement à Cœur de remporter leur tout premier match en championnat de l’année 2022.

Malheureusement pour le PSG, une mauvaise nouvelle vient tout juste de tomber à quelques heures de ce match : annoncé en cœur par Le Parisien et RMC, puis confirmé par le club de la capitale via un communiqué officiel, Keylor Navas est bel et bien forfait pour cette confrontation face aux Brestois. Le portier costaricien a en effet été testé positif ce jour à la Covid-19. C’est le jeune Lucas Lavallée qui le remplace au sein du groupe rouge et bleu.