Le PSG cherche une porte de sorties pour certains titis

Le mercato d’hiver est lancé depuis le 1er janvier dernier et le PSG s’attèle, comme souvent évoqué sur Canal Supporters, à dégraisser son effectif. Si alléger de manière substantielle le groupe, et la masse salariale, professionnel est bien entendu l’objectif primordial du board rouge et bleu, la problématique des jeunes existe également.

Ainsi, RMC nous indique ce jour que de nombreux jeunes, qui ne représentent pas forcément le futur du PSG, seraient sur le départ durant ce mois de janvier. Dans cette optique, le club de la capitale chercherait des points de chutes à plusieurs titis, notamment ceux de la génération 2002 et ultérieur puisqu’ils ne peuvent plus évoluer avec les U19 nationaux. RMC cite donc plusieurs noms : Alexandre Fressange (2001), Teddy Alloh, (2002), Massimissa Oufellah (2001), Tidjani Chabrol (2002) et Anfane Ahamada (2002), ainsi que Nathan Bitumazala, même si le cas du latéral droit de 19 ans est un peu différent des autres selon le média hexagonal.

Pour ce qui est des générations 2003 et 2004, RMC indique que le PSG aimerait trouver une solution de prêt, notamment pour Samuel Noireau Dauriat qui pourrait être céder temporairement durant ce mois-ci lui qui possède « des touches en Europe ». Autres cas, ceux de Lenny Manisa et Jordan Montéro. Ces derniers n’entrant pas dans les plans de Zoumana Camara avec les U19, ils pourraient donc bien plier bagages au cours de ce mercato hivernal.

Enfin, Garissone Innocent et Kenny Nagera pourraient repartir sous forme de prêt cet hiver eux qui sont revenus prématurément de leur séjour respectivement à Vannes et Bastia.