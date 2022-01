Newcastle a appelé le PSG pour Navas

Cet été, le PSG a fait le choix audacieux de faire signer, libre de tout contrat, Gianluigi Donnarumma en provenance du Milan AC et ce, alors même que le club parisien pouvait déjà se targuer de posséder un certain Keylor Navas dans ses rangs. Dès lors, une forme d’alternance s’est mise en place entre les deux portiers, ce qui semble convenir à tout le monde pour l’heure.

Une situations qui se déroule sans heurts, oui mais pour combien de temps ? Est-ce qu’un joueur avec le passif et l’expérience de Keylor Navas acceptera longtemps de partager ses minutes avec le phénomène transalpin ? En tout cas, une chose est sûre, s’il décide de plier bagages, Keylor Navas n’aura pas trop de mal à trouver un point de chute. D’ailleurs, à en croire les informations estampillées RMC, un club aurait appelé le PSG cet hiver afin de tâter le terrain au sujet de son gardien costaricien. Il s’agit de Newcastle. Néanmoins, comme on pouvait s’y attendre, l’écurie britannique, rachetée depuis peu par un riche fond d’investissement, a reçu un non catégorique de la part du club de la capitale qui ne souhaite pas laisser filer son élément durant ce mois de janvier.