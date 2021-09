Navas : « J’essaie d’aider tous mes coéquipiers »

Titulaire dans les buts du PSG lors du match nul contre Bruges (1-1), lors de la première rencontre de la phase de poules de la Ligue des Champions 2021-2022, Keylor Navas a une nouvelle fois brillé et permis à son équipe de repartir avec le point du match nul. Pour PSG TV, le portier n’a pas caché sa déception de ne pas avoir gagné.

« Nous savons que ces matches sont difficiles. C’est toujours une compétition dans laquelle toutes les équipes savent comment gagner et jouer leurs meilleurs matches. Nous l’avons vu aujourd’hui, ce n’est jamais facile, mais nous devons relever la tête car nous sommes une bonne équipe et nous pouvons aller de l’avant. J’essaie d’aider tous mes coéquipiers et d’aider l’équipe, assure Navas. Bien sûr, nous aurions préféré gagner ce match, mais nous devons tous améliorer des choses dans nos domaines et devenir un collectif plus solide pour être meilleurs. »