Keylor Navas était titulaire dans les buts du PSG ce soir dans le Classico contre Marseille (0-0) dans le cadre du choc de la 11e journée de Ligue 1. Le portier costaricain n’a pas beaucoup été mis en danger et a su répondre quand il était sollicité (Noté 5 par la rédaction de CS). Navas qui explique que le résultat n’était pas celui escompté mais qu’il prenait quand même ce point.

« Nous voulions gagner, c’était important pour nous, assure le gardien au micro de PSG TV. En première mi-temps, nous étions l’équipe qui avait la possession du ballon, et celle qui avait le plus de chance de marquer. Et en deuxième mi-temps, l’expulsion a fait que nous devions défendre un peu plus. Mais au final, l’équipe a su défendre et souffrir lorsqu’elle le devait. Un point, nous prenons, ce n’est pas ce que nous voulions, mais nous prenons et c’est positif.«