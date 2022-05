Di Maria : « Ce dernier match sera inoubliable »

Le PSG a réalisé un véritable festival pour sa dernière au Parc des Princes. Opposés au FC Metz, les Rouge & Bleu se sont largement imposés (5-0). Si Kylian Mbappé a marqué les esprits avec sa prolongation de contrat et un triplé, un autre homme était au centre des attentions ce samedi soir. En effet, Angel Di Maria disputait son dernier match avec le maillot parisien. Et l’international argentin n’a pas raté sa dernière avec un but et une passe décisive. En larmes au moment de sa sortie, le joueur de 34 ans est revenu sur sa dernière au micro de Prime Video.

« Oui, je très suis heureux et content de terminer mon dernier match ici avec un but et une passe décisive, je suis très satisfait. Je vais profiter de cela, c’est quelque chose de beau. J’ai passé sept années ici, c’est quelque chose de formidable pour moi et ma famille. Ce dernier match sera inoubliable. Ce sont des moments importants de ma vie. J’ai passé sept ans ici, la moitié de ma carrière ici dans cette ville. M’en aller de cette manière, c’est ce qui pouvait m’arriver de mieux. »