Ndombele revient sur les discussions avec le PSG cet hiver

Comme lors des deux derniers mercatos d’hiver (2020, 2021), le PSG n’a pas recruté de joueurs lors de cette période des transferts. Face à un effectif pléthorique, les dirigeants parisiens voulaient dans un premier temps dégraisser avant de penser à renforcer le groupe de Mauricio Pochettino. Et dans le sens des arrivées, les noms d’Ousmane Dembélé (FC Barcelone) et Tanguy Ndombélé (Tottenham) ont été associés au PSG lors des derniers jours du mercato d’hiver. Cependant, le premier est resté dans son club tandis que le milieu de terrain des Spurs a finalement opté pour un retour en prêt à l’OL. Interrogé par Téléfoot, l’international français de 25 ans a confirmé les discussions avec le PSG.

« C’est vrai que j’étais associé à Paris, il y a eu des discussions. Mais entre les discussions et l’acte, il y a beaucoup de chemin. C’était compliqué avec Paris pour un échange, ils me l’ont fait comprendre au bout d’un moment. J’ai écouté et je respecte la décision de Paris, je ne pouvais pas faire autrement. Une part de destin (par rapport à son retour à l’OL) ? (rires) Oui, peut-être que je ne devais pas y aller, peut-être dans l’avenir un jour, je ne sais pas. Aujourd’hui, je suis revenu à Lyon et je suis très content d’être là », a expliqué Tanguy Ndombélé dans l’émission dominicale. « Mon retour à l’OL ? Ça s’est fait assez rapidement avec Lyon. J’ai vu l’effort qu’ils ont fait et je ne peux que leur rendre la pareille. J’avais besoin de ressentir autre chose. J’ai pris le risque et le temps me dira si j’ai eu raison ou pas. Valence et Leverkusen intéressés ? Oui, il fallait peser le pour et le contre (…) Aujourd’hui, mon objectif c’est de reprendre goût au foot. Quand tu ne joues pas beaucoup, quand tu n’apprécies pas le jeu qu’il y a, tu perds goût au football… »