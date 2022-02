Le nom de Tanguy Ndombele a fortement été associé au PSG lors des derniers jours du mercato hivernal. Le milieu de terrain de Tottenham souhaitait venir chez les Rouge & Bleu et la réciproque était vraie aussi. Mais le club de la capitale devait dégraisser avant de pouvoir faire signer l’international français. Le PSG n’y est pas arrivé et Tanguy Ndombele a finalement opté pour Lyon, son ancien club. Ce mercredi, il était présenté à la presse. Il a évoqué la fin de mercato agitée.

« Il y a eu des discussions avec pas mal de clubs mais il y avait un écart entre les paroles et les actes, affirme le milieu de terrain dans des propos relayés par RMC Sport. J’ai trois mois et demi avant la fin de saison et Lyon c’est pas mal pour moi. Je suis parti par la grande porte et c’est un risque de revenir. J’ai pris ce risque. Je pense être un meilleur joueur que quand je suis parti. J’ai appris en Angleterre même si cela ne s’est pas bien passé. Je suis meilleur physiquement et mentalement.«