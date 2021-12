Nene donne des nouvelles de Neymar

Alors qu’il revenait bien en forme sous le maillot du PSG, Neymar s’est gravement blessé contre Saint-Etienne le 28 novembre dernier. Victime d’une grosse entorse de la cheville gauche, il va manquer entre six et huit semaines de compétitions. Le Brésilien (29 ans) travaille dur pour revenir en forme en vue des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Présent au Parc des Princes ce mardi soir pour assister à la victoire des Rouge & Bleu contre le Club Bruges (4-1), Nene a donné des nouvelles de son ami.

« Il est calme, bien sûr il n’est pas heureux, c’est un moment difficile, il a encore très mal à la cheville, dévoile l’ancien Parisien (2010-2013) au micro de RMC Sport. Mais j’essaye de le soutenir, d’être avec lui, de lui dire de rester positif, que ça va passer. Il va revenir dans environ un mois et demi. Il fait tout pour revenir le plus vite possible. Je suis là pour l’aider, pour tout ce dont il a besoin. Le soutenir, jouer ensemble, passer des bons moments, le faire rigoler un peu. Pour qu’il soit concentré pour revenir plus fort.«