Nene revient sur ses années parisiennes

Joueur du PSG 2010 à 2013, le milieu offensif brésilien – Nenê – aura marqué les esprits des supporters parisiens (48 buts en 112 matches) lors de son passage chez les Rouge & Bleu. Toujours en activité, le joueur de 40 ans évolue actuellement dans le championnat brésilien, à Vasco de Gama. S’il a donné des nouvelles de Neymar Jr – blessé à la cheville – au micro de RMC Sport, le Brésilien est revenu sur ses années parisiennes dans un entretien accordé au site officiel du club.

Revenir au Parc des Princes

» Ça me fait extrêmement plaisir ! Vraiment. Ça me réchauffe le cœur parce que le Parc, c’est un peu ma deuxième maison. J’y ai passé des moments incroyables. Et ça va me rappeler de très bons souvenirs. »

Ses années parisiennes

« Je ne garde que des bons moments ! Plein de moments spéciaux et le fait d’avoir pu jouer avec un maillot que certaines de mes idoles ont aussi porté, comme Raí ou Ronaldinho. Et d’avoir pu inscrire mon nom dans l’histoire de ce club incroyable, c’est pour moi un honneur. J’en garde des beaux buts, de belles prestations, un titre de meilleur buteur d’un championnat très difficile comme la ligue 1. Pour moi, ce sont les meilleures années de ma carrière en Europe ! »

Son plus beau but au PSG

« Il y a beaucoup de beaux buts avec Paris. Mais je vais choisir celui contre Valenciennes (le 11/12/10). On mène 1-0 et Valenciennes égalise. C’était un match très difficile, avec beaucoup de pression. Et à la fin, je marque en pleine lucarne, de loin sur une très belle action. La frappe enroulée du gauche, c’était ma spéciale. »