Domenech voit des progrès chez Messi

Avec son doublé hier soir lors de la victoire du PSG face au Club Bruges (4-1) en Ligue des champions, Leo Messi porte son total à 5 réalisations dans cette compétition et reste le meilleur buteur des Rouge & Bleu dans lors de cette phase de poules. Surtout, la Pulga a montré de belle qualité dans son jeu et s’est montré disponible. Présent sur le plateau de l’Equipe du Soir, Raymond Domenech voit des progrès chez l’international argentin.

« Le vrai Messi, ça ne veut plus rien dire. Il y avait un Messi d’une époque et il y a un Messi de maintenant. Moi, je trouve que par rapport à ses matches de championnat, il évolue. Il est plus en jambe, il court, il réussit les gestes techniques, il fait des passes et il marque. Le geste qu’il fait avec le contrôle en pleine course pour se l’emmener (sur l’action de son premier but, ndlr), il y a peut-être un mois, il aurait raté son contrôle ou il aurait donné le ballon pour s’en débarrasser. Là, il prend le risque de jouer et de frapper. Moi, je trouve qu’il est mieux que ce qu’il n’était (il y a quelques semaines) », a déclaré Raymond Domenech dans l’EDS. « Pochettino a bien fait de dire que c’était un match déclic parce que là il a trouvé quelque chose : du lien et de la relation entre les joueurs. Et la question n’est pas de savoir ce qu’on attend de Messi, mais plutôt de se demander si aujourd’hui il a fait des progrès. Oui, il est mieux que ce qu’il était il y a quinze jours. »