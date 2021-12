Nene : « Signer au PSG a été la meilleure décision de ma vie »

Nene a passé trois ans au PSG (2010-2013, 112 matches, 48 buts) et a gardé de très bons souvenirs de son passage Rouge & Bleu. Il est encore très attaché au club de la capitale. Actuellement à Paris, il a assisté à la victoire parisienne contre le Club Bruges mardi soir (4-1). Dans une interview accordée à So Foot, il a évoqué la possibilité de finir sa carrière au PSG, lui qui joue encore – à 40 ans – au Vasco de Gama (D2 brésilienne).

« Pour le PSG, pour les supporters, je pense que ce serait beau que je puisse finir ici. Mais Vasco, c’est aussi un club que j’aime beaucoup, il y a beaucoup de respect et d’admiration entre moi et les supporters, c’est pour eux que je suis revenu, pour aider l’équipe. J’ai deux amours : Paris et Vasco.«

Nene est aussi revenu sur sa signature rocambolesque avec le PSG. « Après avoir lu le contrat, tu aurais refusé de le signer, avant de finalement changer d’avis plus tard dans la journée ? Je ne me rappelle pas trop… Peut-être qu’il s’est passé quelque chose avec le contrat, mais je ne me rappelle pas quoi. J’ai une mémoire de merde. Peut-être que c’était à cause des impôts. (Rires.) Non, je plaisante, je ne suis pas comme ça, mais je ne me souviens pas ce qui avait pu bloquer. Finalement, signer ce contrat a été la meilleure décision de ma vie, de ma carrière. Pour moi, c’était le moment le plus mémorable de ma vie en Europe. »

Le Brésilien explique aussi un peu regretter son départ à l’hiver 2013 avant le titre de champion de France, le premier de l’ère QSI. « Bien sûr, j’aurais aimé vivre ça. T’imagines combien de titres ils ont gagnés après ? Mais bon, ce sont des décisions dans nos vies qui nous font grandir. Avec le recul, ce n’est pas forcément un regret, parce qu’on ne sait jamais ce qu’il se serait passé. J’étais triste de partir, mais voilà… Je suis parti à un moment où ce n’était pas clair autour de ma prolongation. On a dû décider, il y avait beaucoup d’offres. Peut-être qu’aujourd’hui, j’aurais pris une décision différente. J’aurais beaucoup aimé rester et gagner des titres, ça aurait été dingue.«

Nene a enfin expliqué qu’il aurait aimé jouer dans le PSG actuel. « Je ne sais pas si j’aurais ma place, mais je suis sûr que je pourrais aider dans les matchs importants. Putain, ça aurait été bien de jouer dans une équipe comme ça !«