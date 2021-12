Raiola sait où devrait signer Haaland cet été

Monstrueux depuis le début de saison, Kylian Mbappé porte, presque, à lui tout seul l’attaque du PSG. Pourtant, le natif de Bondy aura toute la latitude nécessaire pour s’engager dans le club de son choix dès janvier, son contrat se terminant en juin prochain. Dès lors, le PSG a, logiquement, commencé à sonder le marché, même si une prolongation de son numéro 7, certes pas à l’ordre du jour, n’est tout de même pas à exclure.

Et dans cet optique, les décideurs rouge et bleu ont tout naturellement, comme d’autres grandes écuries, coché le nom de l’impressionnant Erling Haaland. Problème dès l’été prochain, la concurrence fera rage dans ce dossier. Malgré ce, son agent, Mino Raiola, qui a accordé un entretien à Sport 1, explique qu’une tendance est d’ores et déjà sur la table les concernant : « Cela fait deux ans que nous y réfléchissons. Nous avons une idée bien précise de la destination d’Erling, nous regardons, bien sûr, les offres. Je serais un mauvais agent si je ne le faisais pas. Nous pouvons influencer le marché avec un joueur comme Erling, ce n’est pas le marché qui nous influence. «