Cabot : « Je regarde particulièrement Achraf Hakimi »

Jimmy Cabot formé comme milieu offensif droit, joue depuis le début de la saison comme piston droit à Angers. L’ancien troyen appréhende bien son nouveau poste et dit s’inspirer du latéral droit du PSG, Achraf Hakimi.

« Je regarde particulièrement Achraf Hakimi. À Lorient, j’ai aussi joué avec Raphaël Guerreiro, qui était un peu dans ce rôle-là et qui possède un peu le même profil que moi. Ce sont des joueurs que j’aime bien observer. Il y a de plus en plus de clubs de Ligue 1 qui utilisent des pistons donc, tous les week-ends, j’ai l’impression que je peux retirer des choses en observant l’équipe adverse, le pressing, souligne Cabot dans une interview accordée au site internet de la Ligue 1. Et lorsque je joue, je fais très attention à la façon dont jouent mes adversaires directs… Je regarde aussi comment joue l’équipe de France et les joueurs qui sont à mon poste comme Dubois, Pavard, Coman… C’est intéressant de regarder l’animation de l’équipe et les particularités de ces joueurs.«