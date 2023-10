Newcastle – PSG : Paris humilié dans la presse européenne

Au lendemain de la défaite indigeste du PSG face à Newcastle en Ligue des Champions (4-1), la presse européenne se défoule sur Luis Enrique et ses hommes.

Le Paris Saint-Germain se déplaçait, ce mercredi, à Newcastle, pour le compte de la deuxième journée de Ligue des Champions. Sous la pression de l’assourdissant St James’ Park, le club de la capitale s’est complètement éteint, laissant son adversaire le sur-dominer. Mais alors qui est le fautif ? Le bal s’ouvre avec les projecteurs dirigés vers la tactique de Luis Enrique et les interrogations autour de son choix de dispositif et ses 4 attaquants. Le quotidien L’Équipe titre « La Désillusion » et explique que les Parisiens se sont retrouvés noyés dans un plan tactique adverse bien plus remuant. En tête d’affiche de cette défaite, l’entraîneur espagnol est pointé du doigt pour son obstination face au naufrage sur le terrain. Ensuite, ce sont les piètres prestation des joueurs qui sont exposés sur la place publique avec des notes qui descendent jusqu’à 2/10 pour Kylian Mbappé et Randal Kolo Muani. Toujours en France, Le Parisien qualifie de « Naufrage » ce Newcastle – PSG. Le journal précise les « difficultés à se réinventer sans ses grandes stars et dans un jeu identifié, la possession » côté Rouge et Bleu. Mais encore là, le responsable de cette défaite reste Luis Enrique. Même conclusion pour le Figaro Sport qui pique un Marquinhos « à la faute » et un Mbappé « inexistant« .

Humiliation à l’internationale

À l’internationale, les tabloïdes semblent se satisfaire de cette humiliation. Marca décide de politiser son propos en qualifiant cette rencontre de « derby du golfe » et enchaîne un « champion de France incapable d’enchaîner 7-8 passes dans le terrain adverse. C’est une lourde défaite qui pique et accroît les doutes sur le projet 1.0 de Luis Enrique« . Du côté du Corriere dello Sport, en Italie, on estime que le « Newcastle de Howe a été le protagoniste d’un match à la limite de la perfection, au cours duquel il a dominé le PSG de Luis Enrique et mérité la victoire 4-1« . Pour la presse locale anglaise, Mirror titre « Les Toons humilient le flop Mbappé en faisant la fête » avant de fulminer Kylian Mbappé sur un jeu de mot mêlant la « mise à mort » et « kill » déduit de son prénom.