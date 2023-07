Le PSG dévoile son maillot extérieur 2023-2024

Comme attendu depuis plusieurs jours, le PSG a dévoilé ce dimanche 2 juillet sa tenue extérieure de la saison 2023-2024.

Alors que la reprise de l’entraînement arrive à grand pas, le PSG a dévoilé son maillot extérieur pour cet exercice 2023-2024 avec Mbappé, Neymar, Kimpembe, Marquinhos et Verratti en tête d’affiche. En collaboration avec Nike, cette tunique blanche « revisite les couleurs traditionnelles du Club. Doté d’un effet de prisme qui fusionne les traditionnels rouge et bleu parisiens en une bande richement colorée, le maillot contraste fortement avec l’éclat lumineux du blanc et sera l’atout idéal pour briller sur les pelouses de France et d’Europe. L’écusson emblématique du Paris Saint-Germain associe les couleurs du Club à des symboles intemporels de Paris : la Tour Eiffel et la Fleur de Lys. » Un maillot présenté en marge de la course WE RUN PARIS – 10KM du Paris Saint-Germain qui s’est déroulée ce dimanche matin.

À voir aussi : Le PSG officialise son maillot domicile 2023-2024

Le club parisien a également dévoilé les détails de la confection de cette nouvelle tunique via son site internet. « Le maillot est équipé de la technologie Nike Dri-FIT, qui associe l’innovation en matière d’ajustement et de tissu, pour aider à garder les joueurs modernes au sec pendant plus de 90 minutes. Le tissage FIT ADV respirant assure l’évaporation de la transpiration et permet de rester frais et léger jusqu’au coup de sifflet final. » Ce maillot away est disponible dès aujourd’hui dans les boutiques officielles du club à travers le monde et sur nike.com. Ce nouveau maillot sera très certainement inauguré lors de la tournée au Japon du 22 juillet au 2 août.