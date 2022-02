Neymar aimerait découvrir un autre championnat après le PSG

Neymar est encore sous contrat jusqu’en juin 2025 avec le PSG. Il a même une option qui lui permet de prolonger d’un an s’il le souhaite. Mais le Brésilien ne terminera peut-être pas sa carrière sous le maillot Rouge & Bleu. Le Brésilien (30 ans) aimerait découvrir la MLS, et pourquoi pas revenir au Brésil.

« J’ai quelques doutes sur le fait de pouvoir rejouer au Brésil. Je ne sais pas. J’adorerais jouer aux États-Unis en fait. J’aimerais jouer là-bas au moins une saison. Pour le Brésil, parfois j’en ai envie d’autres non, assure le numéro 10 du PSG dans un live twitch d’Alexandre Gaules. J’ai très envie de rejouer à Santos. Ce qui me manque vraiment c’est de jouer chez moi, mon Dieu, ce stade est merveilleux. » Neymar qui a ensuite donné la raison pour laquelle il aimerait rejoindre la MLS. « La première raison en MLS, c’est que la saison est courte donc ça me donnerait trois mois de vacances. Comme ça, je pourrais jouer encore quelques années, » a expliqué plein d’humour l’ancien barcelonais.

L’attaquant du PSG qui a également évoqué sa retraite. « Je plaisante avec mes amis, je dis que quand j’aurai 32 ans c’est bien. Mais honnêtement, je ne sais pas. Je vais jouer jusqu’à ce que je sois fatigué mentalement, tant que je suis de bonne humeur. Au niveau physique, je peux tenir encore quelques années, mais c’est ma tête qui doit être toujours bien. Je n’avais pas prévu ça. J’ai un contrat avec Paris jusqu’à 34 ans, donc jusque-là je joue.«