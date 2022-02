Le programme de la semaine du PSG

Après une semaine marquée par une belle victoire face au Real Madrid (1-0) en Ligue des champions et une défaite frustrante contre le FC Nantes (1-3) en Ligue 1, le PSG fera face à une semaine plus allégée. En effet, un seul match sera au programme pour les Parisiens. Les Rouge & Bleu retrouveront le Parc des Princes ce samedi (21h sur Canal Plus Décalé) face à l’AS Saint-Etienne, à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1.

Au repos ce lundi, les joueurs de Mauricio Pochettino retrouveront le Camp des Loges mardi et enchaîneront les entraînements jusqu’au prochain match. Ce vendredi, à la veille du match face à l’ASSE, l’entraîneur parisien – Mauricio Pochettino – se présentera devant les médias pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. Voici-ci dessous le programme de la semaine des Parisiens.

Le programme de la semaine