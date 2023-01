Neymar annonce ses objectifs pour 2023

Triste et déçu par l’élimination du Brésil en quarts de finale de la Coupe du monde face la Croatie, Neymar a pris du temps pour lui avant de reprendre l’entraînement avec le PSG. De retour contre Strasbourg mercredi soir, l’attaquant brésilien était en jambes malgré son carton rouge reçu en seconde période. Pour cette nouvelle année 2023, le numéro 10 du Paris Saint-Germain a souhaité ses meilleurs voeux et a annoncé ses objectifs avec le club de la capitale dans une vidéo postée sur ses réseaux sociaux.

« Mon but avec le PSG (…) La Ligue des Champions et la Championnat de France »

« Je vais passer la fin d’année ici (à Paris), à m’entraîner pour courir après mon but avec le PSG. La Ligue des Champions et le Championnat de France, nous les chasserons tous. Et à vous tous qui avez suivi tout ce qui s’est passé en 2022, qui touche à sa fin, j’espère que vous pourrez atteindre vos objectifs et vos rêves en gardant toujours la foi. Une bonne année 2023 à vous tous »