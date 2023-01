Ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse du RC Lens à l’occasion du choc de la 17e journée de Ligue 1.

Pour le 1er jour de l’année 2023, le championnat de France nous offre une affiche entre le leader, le PSG, et son dauphin, le RC Lens. Si avant le coup d’envoi sept points séparent les deux formations, ce match au Stade Bollaert sera un vrai test pour les Rouge & Bleu, invaincus depuis le début de la saison. En face, le RC Lens a remporté ses 8 matches disputés en Ligue 1 dans son enceinte et compte bien poursuivre sa série en profitant des absences de Neymar Jr (suspendu) et Lionel Messi (de retour le 2 ou 3 janvier).

🚨 | Le groupe du PSG pour affronter le RC Lens avec Juan Bernat & Hugo Ekitike ✅



4 titis sont présents aussi : Warren Zaïre-Emery, Ismaël Gharbi, El-Chadaille Bitshiabu, Ilyes Housni 💎#RCLPSG pic.twitter.com/d3e0FedDjo — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 31, 2022

« Face à Mbappé, Il va falloir être solidaire entre nous »

Mais, les Sang & Or devront surtout surveiller de près le meilleur buteur d’Europe en 2022, Kylian Mbappé. Le numéro 7 des Rouge & Bleu voudra parfaitement entamer sa nouvelle année en marquant pour la première fois de sa carrière face au RC Lens. Dans un entretien accordé à L’Equipe, le défenseur lensois, Jonathan Gradit, s’est exprimé sur son duel face à l’international français. Et il espère une solidarité de toute l’équipe artésienne pour contenir l’attaquant de 24 ans. « Je sais que ce sera un match très difficile. Mais je fais ce métier pour vivre ces moments-là et affronter ce genre de joueur. C’est certainement le meilleur joueur du monde actuellement. Il est très difficile à prendre. Il va falloir être solidaire entre nous, anticiper ses actions même si on sait que lorsqu’il est lancé, il est quasi inarrêtable. En plus, au vu des absences de Messi et de Neymar, il sera souvent le premier recherché (…) Est-ce angoissant ou jouissif d’être dans la même zone que Mbappé ? C’est tout sauf angoissant. Depuis tout petit, mon plaisir est d’évoluer contre ces joueurs-là. On est chez nous. Il y aura une ambiance fantastique. Ce n’est pas la première fois qu’on joue le PSG. On ne fait pas de fixette. Même si Kylian est en très grande forme. »

Dans cet entretien, le défenseur du RC Lens s’est aussi exprimé sur ce choc alléchant face au PSG. « Ce sera un match emballant, assez ouvert, de très haut niveau. On est en mesure de les battre. Il faudra en faire un peu plus qu’à Nice (0-0). Éviter les pertes de balle. Contre Paris, ce serait fatal. On ne brandira pas l’excuse de la fatigue. C’est un match de gala. Le onze qui débutera sera à 10 000 %. »