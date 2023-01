Le PSG ira en Arabie Saoudite pour jouer un match amical

Depuis mercredi dernier, le PSG a repris le chemin du championnat de France. Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont réussi à arracher une victoire dans le temps additionnel face à Strasbourg (2-1). Pour débuter cette année 2023, le club de la capitale se déplacera en Arabie Saoudite pour jouer un match amical.

Une opportunité de discussion entre Al-Nassr et Sergio Ramos

Selon les informations de Ben Jacobs, le PSG est contractuellement obligé de jouer contre les meilleurs joueur de Al-Nassr et Al-Hilal. Le déplacement devrait s’effectuer après la rencontre contre Rennes (15 janvier 2023) mais aucune date n’a été fixée pour le moment. En revanche, le PSG ne compte pas rester longtemps en Arabie Saoudite. 42 matches de la Coupe du monde diffusés par beIN Sports ont été bloqués par l’Arabie Saoudite. Nasser Al-Khelaïfi était mécontent de la situation et ne souhaite pas s’éterniser sur place. Ce déplacement sera aussi une opportunité pour Al-Nassr de discuter avec Sergio Ramos pour une éventuelle signature. Le défenseur espagnol est sous contrat jusqu’en juin 2023 et le club de la capitale n’a pas pris de décision concernant son joueur.