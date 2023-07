À l’approche de la reprise de l’entraînement, Neymar Jr devrait bien faire son retour ce lundi à Poissy.

Avec l’annonce de l’arrivée de Luis Enrique le 5 juillet dernier, le PSG a décidé de lancer une nouvelle ère. Et la reprise de l’entraînement arrive à grand pas pour les Rouge & Bleu. La première vague de joueurs arrivera dès ce lundi dans le nouveau centre d’entraînement de Poissy tandis que les internationaux feront leur retour le 17 juillet. Mais concernant Neymar Jr, sa date de sa reprise était toujours floue. Mais le Brésilien devrait bien être présent dès ce lundi.

Un retour à l’entraînement collectif espéré en juillet

En effet, après avoir passé les dernières semaines au Brésil, le joueur de 31 ans a annoncé, via sa story Instagram, son retour en France. Il devrait donc bien être présent à la reprise ce lundi, comme indiqué récemment par L’Equipe, et aura l’occasion de redécouvrir Luis Enrique, coach qu’il avait côtoyé lors de son aventure au FC Barcelone. Accompagné en permanence de son préparateur physique et son physiothérapeute, Neymar a bien récupéré de son opération à la cheville de mars dernier. Il va suivre un programme adapté comme Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele. Comme annoncé par L’Equipe vendredi, le retour du numéro 10 « sur le terrain pour les exercices collectifs se fera progressivement, normalement, dans le courant du mois de juillet. »