Le Brésil était l’une des sélections favorites à la victoire finale en Coupe du Monde. Mais en quart de finale, la Seleçao a été éliminée par la Croatie (1-1, 4 t.a.b à 2). Après un premier message, Neymar a de nouveau pris la plume sur son compte Instagram.

Neymar avait fait de la Coupe du Monde au Qatar son objectif, lui qui rêvait de soulever le trophée pour son possible dernier Mondial. Le lendemain de l’élimination du Brésil contre la Croatie en quarts de finale de la compétition (1-1, 4 t.a.b à 2), l’attaquant du PSG était sorti du silence expliquant qu’il était « psychologiquement détruit. C’est certainement la défaite qui m’a fait le plus mal, qui m’a paralysé pendant 10 minutes et juste avant de finir en larmes sans m’arrêter. Ça va faire mal pendant longtemps malheureusement. »

« Malheureusement ou heureusement, je n’ai pas encore appris à perdre »

De retour au Brésil, le numéro 10 du PSG a de nouveau communiqué sur l’élimination de la Seleçao lors des quarts de finale de la Coupe du Monde au Qatar. « Ça fait encore tellement mal à la défaite, nous étions si proches, si proches. Malheureusement ou heureusement, je n’ai pas encore appris à perdre. Les défaites me renforcent mais elles me font trop mal et je ne m’y suis toujours pas habitué. Quoi qu’il en soit, nous devons passer à autre chose… La vie nous fait avancer, même si ça fait mal et que la blessure prend du temps à guérir, il faut passer à autre chose, lance l’attaquant (30 ans) sur son compte Instagram. Encore une fois, je tiens à remercier le peuple brésilien pour son soutien et son affection, d’entendre de vous que nous nous battons, nous nous abandonnons jusqu’au bout réconforte un peu de notre douleur. Merci le Qatar pour tout. La coupe était belle et elle devait être du BRÉSIL pour couronner tout, mais par le destin de Dieu, ce n’était pas le cas. Maintenant, se vider la tête, profiter de la famille et des amis, se ressourcer parce que vivre avec cette défaite sera très difficile, ça me fait encore BEAUCOUP mal!«