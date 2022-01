Neymar de retour sur Paris

Touché à la cheville gauche depuis la fin novembre, Neymar Jr poursuit son protocole de reprise qui devrait le diriger vers un retour à la compétition lors de la première quinzaine de février. En attendant, l’Auriverde était retourné au Brésil pendant la trêve hivernale.

L’attaquant du PSG avait même eu le droit à un peu de rab de la part de la direction parisienne. En effet, Neymar a ainsi pu profiter quelques jours de plus de son pays natal où il y suivait toujours son programme de reprise. La date de son retour était donc fixée à ce dimanche 9 janvier. Et, sans grande surprise, RMC nous informe que l’ancien joueur de Santos rentre bel et bien sur Paris ce jour. Le Ney sera dès demain au Camp des Loges dans le cadre de sa rééducation.