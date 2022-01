Le PSG affronte Lyon ce soir (20h45, Prime Video) dans le cadre de la 20e journée de Ligue 1. Un Lyon / PSG ou un PSG / Lyon ne laisse jamais indifférent les supporters des deux équipes. Les Lyonnais ont dominé les années 2000 avec sept titres consécutifs, alors que les Parisiens règnent en maître les années 2010 avec aussi sept titres en 10 ans. Une rivalité qui est aussi due au président Lyonnais, Jean-Michel Aulas, et ses piques incessantes sur le modèle économique des Rouge & Bleu depuis le rachat par QSI en juin 2021. À quelques heures de ce choc de la 20e journée de Ligue 1, petit historique sur cette affiche entre deux clubs fanions du football français.

L’historique en faveur du PSG

Ce soir, les deux équipes s’affronteront pour la 104e fois. C’est le PSG qui compte le plus de victoires avec 44 succès, pour 28 nuls et 31 défaites. L’OL est le troisième club à atteindre la barre symbolique des 100 matches contre les Rouge & Bleu derrière Bordeaux (109) et Monaco (107). En Ligue 1, les deux équipes se sont affrontées à 85 reprises pour 35 victoires du PSG, 26 de Lyon et 24 nuls. Lors de ces 85 matches, le PSG a marqué 131 buts contre 103 pour l’OL. Dans le Rhône, c’est Lyon qui domine avec 18 victoires en 42 matches pour 13 nuls et 11 défaites. Les Lyonnais ont marqué 66 fois en 42 matches contre 51 pour Paris. Le PSG reste sur deux victoires consécutives au Groupama Stadium. Cette confrontation se termine très rarement en match nul. Le dernier remonte au 8 février 2015, à Lyon. Depuis, il y a eu 13 matches pour 9 victoires parisiennes contre quatre Lyonnaises.

Le joueur à suivre : Kylian Mbappé

Kylian Mbappé est en très grande forme mois avec le PSG. Depuis le début de la saison, l’attaquant (23 ans) a marqué 18 buts et délivré 15 passes décisives. Il reste sur cinq buts lors de ses deux derniers matches. L’international français est très prolifique contre les Lyonnais puisqu’il a en effet marqué 8 buts en 10 matches. Il est même le meilleur buteur des Rouge & Bleu contre Lyon avec 10 réalisations. Il avait notamment inscrit un quadruplé mémorable contre l’OL – au Parc des Princes – le 7 octobre 2018 (5-0). L’international français est aussi en réussite au Groupama Stadium avec cinq buts inscrits en deux rencontres avec un triplé en demi-finale de la Coupe de France le 4 mars 2020 (victoire 5-1 des Parisiens), un doublé la saison dernière en championnat (4-2, le 21 mars 2021). Ses cinq buts font de lui le meilleur buteur du PSG à Lyon. 5 buts à l’extérieur c’est un nouveau record personnel pour lui à égalité avec Dijon.

Un match qui risque d’être animé dans le dernier quart d’heure

Depuis le début de la saison, le PSG est l’équipe qui a remporté le plus de points dans le dernier quart d’heure (14) avec notamment une victoire dans les dernières secondes face à….Lyon ou bien encore Metz. De son côté, Lyon est l’équipe qui a perdu le plus de points dans le dernier quart d’heure (9). Quinze minutes qui sont souvent prolifiques pour les deux équipes. Depuis le début de la saison, le PSG a en effet marqué à 13 reprises dans cette période. Côté Lyonnais, c’est l’inverse. Les hommes de Peter Bosz ont encaissé 12 buts dans ce laps de temps. Le dernier quart d’heure du Lyon / PSG ce soir pourrait donc être animé !