Revue de Presse PSG : Neymar, Icardi-Juventus, Messi…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 5 janvier 2022. Les explications concernant les soins de Neymar au Brésil jusqu’au 9 janvier, un échange Icardi-Kean envisagé par les dirigeants parisiens, la Juventus Turin intéressée par l’attaquant argentin et Leo Messi bientôt de retour à Paris.

Dans son édition du jour, Le Parisien explique pourquoi Neymar est resté au Brésil pour se soigner. Présent en Amérique du Sud depuis le début de la trêve hivernale, le numéro 10 du PSG a obtenu l’autorisation du club pour poursuivre ses soins dans son pays natal jusqu’au 9 janvier, avec la présence des membres du staff médical et performance du Paris Saint-Germain. Victime d’une entorse à la cheville le 28 novembre dernier, Neymar devrait faire son retour à l’entraînement dans 3 semaines selon le communiqué du club. Si certains observateurs ont vu cette semaine supplémentaire comme le « signe d’un nouveau caprice de la star brésilienne accepté par le PSG », cette demande s’inscrit en réalité « dans le programme de reprise prévu et vise à offrir au joueur les meilleures conditions à la fois physiques et mentales pour franchir au mieux ce nouveau contretemps. » En effet, les Rouge & Bleu ont voulu éviter au joueur de revenir dans un contexte compliqué avec deux déplacements consécutifs (Vannes et Lyon) et surtout face à la recrudescence du Covid-19 en France. De plus, l’international brésilien « va enfin se débarrasser de ses béquilles le 8 janvier.« Actuellement, le joueur de 29 ans ne peut toujours pas reprendre la course et il poursuit ses soins avec « son kiné et son préparateur physique personnels qui le suivent au quotidien. »

Le quotidien francilien évoque également le mercato du PSG et plus précisément le dossier Mauro Icardi. Afin de remplacer le numéro 9 parisien, qui est courtisé depuis de nombreux mois par la Juventus Turin, le club de la capitale aurait pensé à un échange avec l’attaquant des Bianconeri, Moise Kean. Prêté par Everton pendant deux saisons en Italie (avec obligation d’achat), l’avant-centre italien avait laissé une belle impression lors de son passage chez les Rouge & Bleu la saison passée (17 buts). Avec ses difficultés financières actuelles, la Juventus souhaiterait seulement un prêt de l’attaquant argentin alors que « le board du PSG ne consentirait à étudier le dossier que sur les bases d’un transfert sec. » Face à cette impasse, le directeur sportif parisien – Leonardo – avait étudié « la faisabilité d’un échange entre Moise Kean et Mauro Icardi. » Seul problème, le joueur de 21 ans a déjà joué pour deux clubs cette saison (Everton et Juventus) et il n’aurait pas pu porter le maillot du PSG car le règlement FIFA stipule « qu’un joueur ne peut pas porter les couleurs de plus de deux clubs au cours d’une même saison. »

De son côté, L’Equipe donne des nouvelles de Leo Messi. Bloquée en Argentine en raison de son test positif à la Covid-19, la Pulga pourrait rentrer à Paris dans les prochains jours. L’attaquant de 34 ans « a achevé le protocole de sept jours d’isolement qu’il devait respecter et il n’attend plus désormais qu’un test PCR négatif pour embarquer à destination de la France. » Ce retour en Europe dépendra aussi des autres membres de sa famille, touchés par le Covid-19. Mais un retour au Camp des Loges dans les prochains jours n’assure pas obligatoirement sa présence pour le match face à l’Olympique Lyonnais ce dimanche. En effet, cela dépendra également de l’état de forme du joueur qui n’a pas pu suivre correctement son programme de maintien de forme avec l’apparition de quelques symptômes. Ainsi, « la tendance, en milieu de semaine, serait donc à une prudence maximale » afin de ne pas jouer avec la santé de l’Argentin. En effet, l’objectif du club est d’avoir l’ensemble de ses cadres en forme pour le match aller face au Real Madrid en Ligue des champions (15 février).

Concernant Neymar Jr, il se rétablit actuellement au Brésil en compagnie de « Ricardo Rosa et Rafael Martini, qui sont aussi des physiothérapeutes du PSG », rapporte le quotidien sportif. Les deux kinés lui ont concocté un programme de réhabilitation « pour lui permettre de retrouver les terrains d’entraînement d’ici trois semaines. » Un retour à la compétition est espéré dans un mois face au LOSC (5-6 février). Mais avant cela, la trêve internationale de janvier avec le Brésil (des matches face à l’Equateur et le Paraguay) pourrait permettre au numéro 10 parisien de peaufiner son retour. Reste à savoir si le sélectionneur brésilien – Tite – convoquera Neymar Jr dans sa liste le 14 janvier, même si ce dernier sera toujours en convalescence.

Enfin, L’Equipe fait également le point sur l’intérêt de la Juventus Turin pour Mauro Icardi. Le quotidien sportif confirme que le club italien a récemment contacté le PSG pour prendre des renseignements sur son numéro 9. Si le club de la capitale n’est pas fermé à un départ, ce ne sera pas à n’importe quelle condition. « À date, la direction sportive parisienne souhaite une vente et non un prêt. Cette solution semble pourtant être privilégiée par les dirigeants piémontais, en attendant un retour plus concret de leur part afin de connaître leur réelle volonté. » Mais ce dossier est également lié à celui d’Alvaro Morata, courtisé par le FC Barcelone. Pour un départ de l’Argentin, le PSG demanderait 30M€. Acheté définitivement à l’été 2020 pour plus de 50M€, les Rouge & Bleu n’ont pas encore amorti le transfert de l’ancien de l’Inter. De plus, le salaire important de Mauro Icardi (800.000 € mensuels environ) est un autre obstacle dans ce dossier. « Un prêt avec option d’achat pourrait constituer une solution intermédiaire mais ne semble pas non plus évidente à finaliser ni à l’ordre du jour côté parisien pour l’instant. » Autre élément à prendre en considération, l’avis de Wanda Nara, femme et agent de l’Argentin. Son opinion aura une certaine importance et malgré les différentes rumeurs des médias italiens, « elle n’a jamais témoigné une folle envie de repartir de l’autre côté des Alpes. » Le quotidien sportif rapporte également que Manchester United serait intéressé par Mauro Icardi (sous contrat jusqu’en 2024), mais « cet intérêt n’est pas encore revenu aux oreilles parisiennes. »