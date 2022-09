Mbappé en lice pour deux récompenses en Ligue des champions

Pour sa première journée de l’édition 2022-2023 de Ligue des champions, le PSG s’est imposé face à la Juventus Turin (2-1) grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Performant et efficace en première période, le champion de France a connu une baisse de régime lors du second acte malgré plusieurs occasions pour accroître son avance. Malgré ses deux buts, le numéro 7 du PSG a manqué quelques situations mais a été un véritable poison pour les défenseurs adverses. Une performance qui lui a valu d’être en lice dans deux catégories de la semaine pour les récompenses de l’UEFA.

Mbappé nommé pour le titre du plus beau but et du meilleur joueur

En effet, après cette 1ère journée de la phase de groupes de Ligue des champions, l’UEFA a dévoilé les noms en lice pour le titre de meilleur joueur de ce premier match de C1. Et sans surprise, Kylian Mbappé fait partie de cette liste grâce à son doublé. Il sera en concurrence avec Rober Lewandowski (FC Barcelone / 3 buts), Leroy Sané (FC Bayern / 1 but et 1 passe décisive) et Piotr Zieliński (SSC Napoli / 2 buts et 1 passe décisive). Votez ici pour la catégorie du joueur meilleur de cette 1ère journée.

De plus, Kylian Mbappé a été nommé pour le titre du plus beau but de cette semaine en UEFA Champions League. Grâce à son premier but en reprise de volée, suite à une magnifique louche de Neymar Jr, l’attaquant du PSG est en lice pour cette récompense. Mais il aura également de la concurrence face à Leroy Sané (buteur lors de la victoire 2-0 du Bayern face à l’Inter), Grimaldo (2-0 pour Benfica face au Maccabi Haïfa) et Ferran Torres (victoire 5-1 du FC Barcelone contre FC Viktoria). Votez ici plus le plus beau but de cette 1ère journée.