Neymar, Di Maria : les chiffres marquants après PSG / SCO

Hier, en fin d’après-midi, le PSG s’est facilement imposé face à Angers en quarts de finale de Coupe de France (5-0). Grâce à ce succès, le PSG s’est qualifié pour les demi-finales de la doyenne des compétitions en France pour la septième fois de suite, et la 21e fois de son histoire. Contre Angers, le PSG reste sur 25 matches sans défaites toutes compétitions confondues, la meilleure série d’invincibilité dans l’histoire Rouge et Bleu face à un même adversaire, dévoile le club de la capitale sur son site internet. Les joueurs du PSG qui ont marqué au moins un but lors de ses 50 derniers matches de Coupe de France.

En ce qui concerne les statistiques individuelles, Neymar est impliqué sur 10 buts (7 buts et 3 passes décisives) en 8 matches de Coupe de France. Le seul match où il n’a pas été décisif en CDF est le PSG / Strasbourg du 23 janvier 2019 en 16e de finale lorsqu’il s’était gravement blessé au pied. Auteur d’une magnifique passe décisive, Angel Di Maria a réalisé trois passes décisives lors de ses quatre dernières apparitions toutes compétitions confondues. Il n’est plus qu’à une offrande du record de Safet Susic (103). Triple buteur contre Angers, Mauro Icardi s’est offert son deuxième triplé sous le maillot parisien après celui contre Saint-Étienne (4-0) en quart de finale de Coupe de la Ligue en janvier 2020. l’Argentin reste d’ailleurs sur trois buts sur ses trois derniers matches avec le PSG.