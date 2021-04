Haïdara et Badé (Lens) suspendus face au PSG

Le PSG entre dans une période décisive de sa fin de saison. Samedi (17 heures, Canal Plus), le PSG se déplace sur la pelouse de Metz dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1. Une victoire en terre messine qui permettrait au PSG de reprendre provisoirement la tête de la Ligue 1 avant le choc de la journée entre Lyon (4e) et Lille (1er). Puis le PSG recevra Manchester City en demi-finale aller de Ligue des Champions mercredi. Les Rouge & Bleu retrouveront ensuite le Parc des Princes le samedi 1er mai (17 heures, Canal Plus) avec la réception de Lens. Les Lensois, qui ont eu huit cas de Covid durant ce mois d’avril – dont le dernier en date Gaël Kakuta ce jeudi – seront privés de Massadio Haïdara et Loïc Badé pour le déplacement à Paris en raison d’une accumulation de cartons jaunes.