Samedi après-midi, Le FC Metz reçoit le PSG dans le cadre de la 34e journée de Ligue 1. Encore dans la course à l’Europe il y a quelques semaines, les Grenats restent sur six matches sans victoires (2 nuls, 4 défaites). Ce week-end, c’est un gros morceau qui se présente au stade Saint-Symphorien, pas la meilleure façon pour se relancer. Présent en conférence de presse, Frédéric Antonetti a expliqué que son équipe devrait saisir les chances qui se présenteront à eux s’ils veulent battre le PSG.

“C’est un match de gala, c’est toujours intéressant de jouer contre les grosses équipes. On sait que ce sera dur et qu’il faudra un très bon Metz. On connaît tout de Paris mais ils sont capables d’inventer des choses. Dans ce genre de match, on a souvent notre chance, affirme le coach messin. Il faudra savoir la saisir en mettant les bons ingrédients. On doit être concentré sur le jeu et faire abstraction du reste. Ce sont des matches qui font progresser entraîneur comme joueur. En cette fin de saison, il faut trouver une motivation. Il y a toujours des parasites dans cette période. […]Quand on en fait une montagne et que le joueur est perturbé, c’est embêtant.“