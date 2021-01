Le PSG est à deux jours de retrouver les terrains avec un déplacement à Saint-Etienne pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Une première également pour Mauricio Pochettino sur le banc parisien. Mais ce dernier ne pourra pas aligner sa meilleure équipe puisqu’il devrait encore faire sans six joueurs pour le déplacement dans le Forez comme le rapporte Le Parisien. Comme relaté plus tôt dans la journée, Neymar est resté aux soins et ne pourra pas postuler à une place dans le groupe pour affronter l’ASSE. Idem pour Presnel Kimpembe – qui a recouru et touché le ballon ce lundi – qui sera trop court. Trois autres joueurs seront aussi trop courts physiquement pour le déplacement à Geoffroy Guichard, Juan Bernat (genou), Alessandro Florenzi (cheville) et Leandro Paredes (hanche droite). Rafinha a lui été testé positif hier soir et est donc forfait pour mercredi soir. Layvin Kurzawa et Danilo Pereira – qui ont retrouvé le terrain mais en solo – pourraient aussi être trop courts. Enfin Abdou Diallo, qui a retrouvé l’entraînement collectif, devrait être apte pour Saint-Etienne tout comme Mauro Icardi.