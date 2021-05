Cet été, outre l’Euro et la Copa America, il y aura aussi les Jeux Olympiques de Tokyo (4 juillet au 8 août). Une compétition qu’a déjà remporté Neymar en 2016 en compagnie de Marquinhos. Cette année, le PSG ne souhaite pas laisser partir ses joueurs au Japon, l’accumulation des compétitions depuis plus d’un an et le fait qu’ils rateraient le début de saison en sont les raisons. Ce vendredi, le sélectionneur olympique – André Jardine – a dévoilé sa liste des 23 joueurs pour préparer ces JO. Et dans cette dernière, il n’y a ni Neymar ni Marquinhos.

La liste brésilienne pour la préparation des Jeux Olympiques

Gardiens (3) : Gabriel Brazão (Real Oviedo), Brenno (Grêmio), Cleiton (RB Bragantino)

Défenseurs (8) : Emerson (Betis), Gabriel Menino (Palmeiras), Guilherme Arana (Séville FC, Atlético Mineiro), Abner Vinícius (Atlético Paranaense), Gabriel Magalhães (Arsenal), Roger Ibañez (AS Rome), Luiz Felipe (Lazio Rome), Nino (Fluminense)

Milieux (6) : Bruno Guimarães (Olympique Lyonnais), Claudinho (RB Bragantino), Gerson (Flamengo), Igor Liziero (São Paulo FC), Matheus Henrique (Grêmio), Reinier Jesus (Real Madrid, Borussia Dortmund)

Attaquants (6) : Antony (Ajax Amsterdam), Evanilson (Porto), Malcom (Zénith Saint-Pétersbourg), Gabriel Martinelli (Arsenal), Pedro (Flamengo), Rodrygo (Real Madrid)