Le sélectionneur brésilien olympique veut Neymar cet été

Cette saison 2020-2021 a été particulière en raison de la pandémie du Coronavirus. Aucuns supporters dans les stades et des joueurs et des clubs qui n’ont pas eu vraiment de préparation estivale, la saison 2019-2020 ayant pris fin à la fin du mois d’août. Cet été, certains joueurs ne pourront pas souffler puisqu’il y aura l’Euro (11 juin au 11 juillet), la Copa America (11 juin, 10 juillet), la phase finale de l’Euro Espoirs (31 mai-6 juin) et les JO (23 juillet- 8 août). Neymar sera concerné avec le Brésil pour la Copa America mais enchaînera-t-il avec les Jeux Olympiques ? Pas sûr que le PSG ne laisse son joueur enchaîné les deux compétitions. Mais le sélectionneur olympique brésilien – André Jardine – aimerait pouvoir compter sur le numéro 10 parisien à Tokyo.

“Sans aucun doute. En partant du principe que nous voulons former la sélection la plus forte possible, Neymar, qui est le joueur phare de la sélection A et le meilleur joueur brésilien en activité entre en ligne de compte. On parle d’un crack avec pouvoir de décision absurde, une force de déstabilisation pour l’adversaire, qui joue dans un grand club. Il est peut-être dans la plénitude de sa carrière, s’enflamme André Jardine dans une interview accordée à GloboEsporte. Pour nous, ce serait un atout d’une énorme qualité. Nous comprenons que la situation est complexe. Nous laissons cela à l’institution. C’est une question qui va au-delà de mes prérogatives d’entraîneur et regarde davantage la CBF, le PSG et le joueur lui-même.”