Le nouveau maillot inspiré de celui de la saison 1974-1975 ?

Ce vendredi matin, le PSG a dévoilé son maillot domicile pour la saison 2021-2022. Un maillot décrié par les supporters du PSG en raison de l’absence de la fameuse “bande Hechter”. Le Collectif Ultras Paris a même appelé à son boycott expliquant que “l’histoire s’écrit en Bleu blanc rouge blanc bleu ! Respectez nos couleurs. Respectez notre histoire PSG et Nike.”

Même si ce n’est pas le maillot historique avec la couleur bleue et une large bande rouge entouré de fine ligne blanche, cette nouvelle tunique semble d’être inspirée du maillot de la saison 1974-1975. Lors de cet exercice, le maillot – avec pour équipementier Le Cop Sportif – était entièrement bleu avec un col en V de couleur rouge et blanc. Le bas des manches étant également rouge et blanche comme on peut le voir sur une photo venant du site de l’historien du PSG, Michel Kollar (Paris.canal-historique.com).