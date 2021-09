PSG/OL : Les notes des Parisiens

En conclusion de la 6ème journée de Ligue 1, le PSG recevait l’Olympique Lyonnais au Parc des Princes, dans l’affiche de la soirée. Un match qui était marqué par la première de Lionel Messi dans l’antre de la Porte de Saint-Cloud. Mauricio Pochettino a surpris son monde à l’annonce des équipes puisque que la fameuse « NMN » était titularisé… Mais avec en plus le « D » de Di Maria pour un quatuor offensif inédit et exceptionnel composé donc de l’Argentin, de Messi, Neymar et Mbappé dans un schéma en 4-2-3-1. À noter les présences de Gianluigi Donnarumma au poste de gardien et Thilo Kehrer en latéral droit ainsi que la première titularisation de Nuno Mendes.

Les Parisiens se sont tout de suite montrés très entreprenants avec un Angel Di Maria en feu en début de rencontre mais Anthony Lopes est un des meilleurs lyonnais de cette première période avec quelques parades décisives dont une face à Leo Messi. La Pulga, qui décidément touche du bois en ce moment. En effet après sa transversale contre Bruges en Ligue des Champions, son coup franc après la demi-heure de jeu s’écrase sur l’équerre du portier portugais.

En deuxième mi-temps, les hommes de Pochettino continuent à aller de l’avant… Mais se font surprendre par Lucas Paqueta à la 54e minute. Le Brésilien fusille Donnarumma au premier poteau qui ne peut rien. Les Rouge & Bleu ne se démobilisent pas et égalisent grâce à Neymar Jr sur pénalty (66e). Le numéro 10 parisien se sera crée tout seul sa première réalisation de la saison en mystifiant dans la surface de réparation le jeune Gusto. L’entraineur du PSG surprend (à nouveau) et sort Leo Messi à 1/4h de la fin de la rencontre. Paris pousse mais n’arrive pas à faire la différence… Avant la libération signé Mauro Icardi dans les ultimes secondes du match !! D’une tête smashée au deuxième poteau, l’attaquant fait hurler le Parc des Princes comme un seul homme et donne la victoire aux siens. Le Paris Saint-Germain remporte un sixième succès de suite et accroit son avance en tête de la Ligue 1.

Les Notes de Canal Supporters : Donnarumma 5 – Kehrer 4, Marquinhos 6, Kimpembe 6, Nuno Mendes 7 – Gueye 5, Herrera 6 – Messi 5,5, Di Maria 5, Neymar Jr 7 – Mbappé 6

