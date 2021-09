Direct – PSG / OL (1-1)

En conclusion de la 6ème journée de Ligue 1, le PSG et l’OL s’affrontaient au Parc des Princes, dans l’affiche de la soirée (20h45 sur Prime Video). Un match qui était également marqué par la première de Lionel Messi dans l’antre de la Porte de Saint-Cloud. Et pour ce premier choc de la saison, les Rouge & Bleu voulaient poursuivre leur sans-faute en championnat face à une équipe qui avait regagné confiance ces dernières semaines. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino avait titularisé un quatuor offensif avec Di María-Messi-Neymar-Mbappé dans un schéma en 4-2-3-1. À noter les présences de Gianluigi Donnarumma au poste de gardien et Thilo Kehrer en latéral droit ainsi que la première titularisation de Nuno Mendes. De son côté, Peter Bosz a opté pour un 4-3-3 avec un trio Bruno Guimarães, Maxence Caqueret et Lucas Paquetá au milieu.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné entre les deux équipes

2′ Première situation pour l’OL après un beau mouvement, mais la frappe de Caqueret s’envole dans le ciel

8′ Le frappe du pied gauche de Di María captée par Lopes

17′ Belle combinaison entre Mendes, Mbappé et Messi, mais la frappe du numéro 30 est captée par Lopes

18′ Donnarumma repousse la frappe de Shaqiri

32′ Belle action entre Neymar et Messi. L’attaquant argentin bute sur le gardien lyonnais, après une passe talonnade du numéro 10 parisien

36e’ Poteau de Messi sur coup franc

45e+2′ Décalé par Messi, Mbappé croise trop sa frappe

45e Dans un match plaisant, les deux formations ont regagné les vestiaires sur ce score nul et vierge (0-0)

51′ Le coup franc de Neymar passe largement au dessus du but lyonnais

52′ L’OL ouvre le score par Paquetá (0-1)

64′ Neymar provoque un pénalty et le transforme (1-1) avec facilité

Feuille de match du PSG / Lyon

Sixième journée de Ligue 1 Uber Eats – Dimanche 19 septembre 2021 à 20h 45 au Parc des Princes – Diffuseur : Amazon Prime Video – Arbitre : Turpin – VAR : Brisard, Pages – But – Paquetá (52e) – Cartons : Di María (5e), Marquinhos (67e)