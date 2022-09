Depuis l’entame de l’exercice en cours, Neymar Jr semble retrouver un niveau des plus impressionnants. Exemple de cet état de fait avec ses statistiques ahurissantes depuis que la Ligue 1 version 2022-2023 a ouvert ses portes.

Neymar est de partout

Après une saison 2021-2022 des plus décevantes, Neymar a remis le bleu de chauffe cette année. Forcément, avec la Coupe du Monde qui se profile, l’artificier brésilien est motivé comme jamais. Mais outre le mondial, on le sent également enfin épanoui dans son football. Reste à voir si cela continuera en ce sens dans les mois à venir. En tout cas, à l’instant T, l’ancien joueur de Santos se trouve dans tous les bons coups.

Autant décisif dans la peau du passeur que dans celle du buteur, Neymar impressionne tout son monde. Il n’y a qu’à voir ses statistiques pour s’en convaincre. En 7 matches de Ligue 1, le Ney a ainsi scoré à 8 reprises. Mieux, dans le même laps de temps, il a délivré la bagatelle de 6 assists. Cela signifie donc qu’il a été décisif 14 fois en 7 apparitions. Au sin des cinq grands championnats, personne ne fait mieux.

En effet, la deuxième position est occupée par Erling Haaland (Manchester City) avec 11 buts et une passe décisive. La troisième place revient à un autre parisien : Lionel Messi. Ce dernier performe dans les dernières passes puisqu’il comptabilise déjà 7 offrandes. Ajoutez à cela ses 3 réalisations, et vous obtenez un ratio plus que convenable. Enfin, le top 4 est complété par Robert Lewandowski : 8 buts et 2 passes décisives.

Les joueurs les plus décisifs des cinq grands championnats

1- Neymar : 14 – 8/6

2- Haaland : 12 – 11/1

3- Messi : 10 – 3/7

4- Lewandowski : 10 – 8/2