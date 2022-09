Les chiffres à retenir avant OL / PSG

Après son succès sur la pelouse du Maccabi Haïfa en Ligue des Champions, le PSG fera face à l’Olympique Lyonnais ce dimanche soir en clôture de la 8e journée de Ligue 1. Si les Parisiens réalisent un début de saison presque parfait, Lyon reste, pour sa part, sur deux revers de suite en Ligue 1. Et à quelques heures du coup d’envoi de cette rencontre, le PSG, via son site officiel, a partagé les chiffres à retenir en ce qui concerne le passif entre ces deux équipes.

Des chiffres qui penchent en faveur du PSG

Déjà, l’OL est l’une des écuries que le PSG a le plus souvent affronté au cours de son Histoire au sein de l’élite hexagonale. C’est, en effet, la 105e fois ce soir que ces deux clubs se font face. Le bilan penche en faveur des Rouge et Bleu : 44 succès, 29 nuls et 31 revers. Mieux, les joueurs franciliens restent sur quatre rencontres sans défaite en terre rhodanienne. En outre, cela fait un petit moment que les joueurs parisiens n’ont pas goûté à la défaite. Depuis 16 rencontres pour être précis. Enfin, Paris se montre particulièrement efficace à l’extérieur en ce moment puisque 34 buts ont été inscrits lors des 8 derniers déplacements…

Du côté des individualités, Kylian Mbappé est le meilleur scoreur de l’Histoire du PSG contre Lyon avec 10 réalisations. Il devance Edinson Cavani d’un petit but. Surtout, l’ancien monégasque est très à l’aise dans la cité des Gones puisqu’il a déjà inscrit 5 buts dans son antre. Pour sa part, Neymar Jr devrait passer un sacré cap ce dimanche soir sous la tunique parisienne. En effet, annoncé titulaire, l’Auriverde effectuera son 100e match en Ligue 1 à cette occasion.