Neymar Jr aurait signé son contrat avec le PSG… blessé

Le Paris Saint-Germain est passé dans une nouvelle dimension le 3 août 2017. Après 4 saisons passées au FC Barcelone, Neymar Jr, crack du football mondial, s’engage dans la capitale française. Explosant le record de montant pour un transfert avec un accord autour des 222 millions d’euros, l’attaquant avait en tête de faire monter le PSG sur le sommet de l’Europe, tout en devenant la tête d’affiche du club. Le Brésilien rejoint donc Paris avec les épaules légères. Six ans plus tard, le bilan est salé. Au delà de ne pas avoir coché tous ses objectifs, notamment la Ligue des Champions, le numéro 10 a (trop) souvent animé les débats sur son hygiène de vie et ses blessures. Le talent inné du joueur et ses 118 buts, et 77 passes décisives en 173 matchs joués n’ont pas fait l’unanimité chez les supporters. Régulièrement éloigné des terrains pour problèmes physiques, l’attaquant a cumulé 741 jours d’indisponibilité au total. Un problème qui revenait très souvent, sans vraiment que l’on sache d’où vient le problème… Jusqu’à aujourd’hui.

Une blessure qui remonte au premier jour

Les problèmes physiques de Neymar Jr remontent bien plus tôt que l’on imagine. Selon les toutes dernières révélations de L’Équipe, le Brésilien aurait déjà montré des faiblesses au niveau du pied droit lors de sa visite médicale avec le PSG ! Les médecins avaient détecté une fracture de fatigue au cinquième métatarse, avant même qu’il signe son contrat à Paris. Des doutes que Nasser al-Khelaïfi s’est bien gardé de faire savoir aux médias. Afin de remédier le plus rapidement possible à cette probable future grosse blessure, il aurait fallu envoyer l’attaquant sur le lit d’opération, pour éviter toute détérioration de son pied. Mais, au cœur de la magie du plus grand transfert de l’histoire du football, impossible pour le PSG d’annoncer l’indisponibilité de son joueur pour une longue période. Il n’y a plus qu’à croiser les doigts pour que la blessure ne gagne pas du terrain. Souhait évidemment irréalisable, Neymar Jr se blessa dès le 26 février 2018 au métatarse, le laissant à l’infirmerie pour 18 rencontres. La suite, on la connaît. le meilleur buteur de l’histoire du Brésil est aujourd’hui en Arabie Saoudite, mais surtout encore blessé et éloigné des terrains pour de longs mois après une rupture du ligament croisé antérieur.